Kobe (dpa) - Der frühere Fußball-Weltmeister Lukas Podolski hat seinem Herzensclub 1. FC Köln aus dem fernen Japan zum Aufstieg in die Fußball-Bundesliga gratuliert.

"Meine Stadt. Mein Verein. 9227 km voneinander getrennt, aber Köln und den FC immer im Herzen", twitterte Podolski: "Immer im Blick was in meiner Heimat passiert und an den Aufstieg geglaubt."

Die Kölner hatten durch ein 4:0 in Fürth vorzeitig den sechsten Aufstieg in die Bundesliga perfekt gemacht. Der im Rheinland aufgewachsene Podolski spielte von 1995 bis 2006 und von 2009 bis 2012 für den FC und hat schon häufig sein grundsätzliches Interesse an einer erneuten Rückkehr bekundet. Aktuell spielt er bei Vissel Kobe in Japan.

