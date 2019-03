Das Gießwasser gibt man bei vielen Pflanzen auf die Erde. Bei Bromelien ist das anders. Sie bevorzugen einen spezielle Nahrungsaufnahme.

Berlin (dpa/tmn) - Bromelien werden anders als die meisten Pflanzen gegossen. Sie ziehen es vor, Wasser über den Blätterkelch statt über die Erde aufzunehmen.

Darauf weist die Kooperation Bromelie hin, ein Zusammenschluss der niederländischen und belgischen Bromelienerzeuger und -züchter. Außerdem schätzt die Zimmerpflanzen mit Wurzeln in Uruguay sowie in den Anden ab und an einen Wassernebel aus der Sprühflasche. Dafür benötigt sie keinen Dünger.