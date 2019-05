Narzissen sind Frühblüher. Trotzdem sollte das Laub nach der Blüte so lange dranbleiben, bis es vertrocknet ist. Foto: Andrea Warnecke Andrea Warnecke

Langsam geht die Blütezeit der Narzissen zu Ende. Sind die Pflanzen verblüht, sollten zunächst nur die Samenstände abgeschnitten werden. Was bei der Pflege noch zu beachten ist:

Neustadt/Weinstraße (dpa/tmn) - Sind die ersten Frühlingsblüher verwelkt, sollten sie noch nicht wieder ausgebuddelt werden. Denn bei Tulpe, Narzisse und Co. handelt es sich um mehrjährige Zwiebelblumen, die nach der Blüte Energie und neue Speicherstoffe für die Blüte im Folgejahr einlagern.

Können die Pflanzen sich nicht mit ausreichend Vorräten eindecken, werden sie im nächsten Frühjahr nur Blätter und keine Blüten zeigen. Daher rät die Gartenakademie Rheinland-Pfalz, nach dem Verblühen erst mal nur die Samenstände der Zwiebelblumen zu entfernen.

Das Laub sollte so lange dranbleiben, bis es vollständig ausgetrocknet ist. Das gilt für das Entfernen per Hand oder aber, wenn man mit dem Rasenmäher über die Pflanzen fahren will.

Ab etwa Juni haben sich die Zwiebeln ausreichend gestärkt und bilden das Laub zurück. Dann kann man sie einfach im Boden lassen und aufs nächste Jahr warten oder ausgraben und einlagern. Sie kommen dann erst zur üblichen Pflanzzeit im Herbst wieder in den Boden.