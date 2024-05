Nach Fahndung in Sachsen-Anhalt: Niederländer und zweijährige Tochter in Paris gefunden

Halberstadt/Magdeburg/DUR. – Die Polizei hat die Öffentlichkeitsfahndung nach einem 29-jährigen Mann und seiner Tochter eingestellt. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, konnten beide nach einem Zeugenhinweis in Paris aufgegriffen. Der Mann wurde in polizeiliches Gewahrsam genommen, die Ermittlungen dauern an.

Der 29-jährige Niederländer und seine zwei Jahre alte Tochter galten seit dem 28. Mai als vermisst. Zuletzt wurden sie in Halberstadt, in der näheren Umgebung von Klein Quenstedt und in Magdeburg gesehen.