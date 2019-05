In der Seehäuser Wischelandhalle hat das Altmarkderby zwischen der gastgebenden SG und der HSG Altmark West stattgefunden.

Seehausen l Es endete mit einem unerwartet klaren 37:24-Kantersieg für den Gastgeber. Im Hinspiel hatte es in der Miester Sporthalle ein 30:30-Remis gegeben. Die Nordaltmärker sind mit diesem Heimsieg auf den zweiten Tabellenplatz geklettert.

Sie begannen sehr konzentriert und erarbeiteten sich klare Führungen von 3:0 (6. Minute) beziehungsweise 7:1 (9.).

Bis dahin hatten die Gäste aus der westlichen Altmark absolut noch nicht ins Spiel gefunden. Dann aber kamen sie heran. Bis zur 12. Minute verkürzten sie auf 7:4 (Philipp Seiler).

Seehäuser überzeugen auch offensiv

Doch die Seehäuser Abwehr waren anschließend nur schwer zu knacken. Das Deckungsverhalten war aggressiv, die Koordination geradezu blendend. Darüber hinaus befand sich Torhüter Christoph Nöring in Glanzform. Er entschied das Duell der Männer zwischen den Pfosten deutlich für sich.

Auf dieser Basis baute das Team von Coach Frank Leo die Führung wieder aus. Zur Pause hieß es 17:11 für Seehausen.

Natürlich wollten die Gäste aus der westlichen Almark den Anschluss an die Seehäuser Mannschaft herstellen. Nach einem zwischenzeitlichen Spielstand von 18:13 aber waren die Seehäuser wieder die dominierende Mannschaft auf der Platte.

Kleist wird aus dem Spiel genommen

Neben dem vom nach Saisonschluss scheidenden Trainer Marco Weis kritisierten Deckungsverhalten spielte die Tatsache, dass Torjäger Maximilian Kleist von den Seehäusern an die kurze Leine genommen wurde, eine große Rolle in diesem Match. In der 44. Minute hieß es 28:18, in der 51. 31:21. Das Spiel war gelaufen.

Wegen dreier Zweiminutenstrafen musste Chris Krause (SoMi) das Spielfeld verlassen (53. Minute).

Statistik

SG Seehausen: Nöring - Mittag 6, Krüger, Wagener 5, Cornehl 5, O. Wille 3, Walenciak 3, Menofs 3, F. Wille, Bertram 6, A. Söhnel 6.

HSG Altmark West: Lachmann, Gürtler 6, Fehse, Röscher 4, Günther, Leder 2, Wagner, Seiler 6, Kleist 3, Hesse 2, Krause 1.