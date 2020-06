Am 1. Oktober soll die Handball-Bundesliga in die neue Saison starten. Foto: Frank Molter/dpa

Stuttgart (dpa) l Die Handball-Bundesliga will am 1. Oktober in die neue Saison starten und dann auch möglichst wieder vor Zuschauern spielen. Darauf einigten sich die Vertreter der Bundesliga-Clubs am Mittwoch im Rahmen einer Telefonkonferenz mit der HBL-Geschäftsführung.

Passende Rahmenbedingungen

Zuvor hatte das HBL-Präsidium den Starttermin beschlossen. "Wir werden weiterhin alles in unserer Macht stehende unternehmen, um passende Rahmenbedingungen für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs mit Zuschauern zu ermöglichen", sagte HBL-Präsident Uwe Schwenker.

Ein entsprechendes Hygiene- und Betriebskonzept soll in den kommenden Wochen fertiggestellt werden. Die nächste Spielzeit soll am 30. Juni 2021 beendet sein. "In jedem Fall erwartet uns eine sehr komplexe Saison, die uns aufgrund der hohen Termindichte viel Flexibilität und Solidarität abverlangen wird", sagte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann.

Der ursprünglich für den 2. September geplante Supercup zwischen dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt soll kurz vor dem Saisonstart Ende September in Düsseldorf stattfinden.

Erstes SCM-Training am 6. Juli

Beim SC Magdeburg ist man froh, endlich einen festen Termin zu haben. "Nach mehr als drei Monaten Abwesenheit muss unsere Sportart wieder zurück auf die mediale Bildfläche. Die Auszeit war aus vielerlei Gründen erforderlich. Nun brauchen Spieler, Trainer, Fans und die gesamten Clubs aber wieder eine Perspektive beziehungsweise ein Ziel, auf das sie hinarbeiten können", erklärte SCM-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt.

Das erste Teamtraining der Grün-Roten soll am 06. Juli steigen. Zuvor stehen für die Spieler individuelle Testungen und Eingangsuntersuchungen an.