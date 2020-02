Im siebten Himmel? Die Zerbster um Thomas Schneider, Jürgen Pointinger und Mathias Weber (von links) können ihren 15. Meistertitel in Folge perfekt machen. Foto: Sport Print Zander

Den Spitzenkeglern des SKV Rot Weiß Zerbst winkt bereits vier Spieltagen vor Saisonsende der Deutsche Meistertitel.

Zerbst l Dabei könnten die Zerbster sich gegen den Dauerrivalen der vergangenen Jahre aus Bamberg sogar eine 3:5-Niederlage leisten. Mit acht Zählern und 26,5 Mannschaftspunkten führen die Rot-Weißen vor Bamberg und Breitengüßbach die Tabelle klar an. Da scheint der Titel nur noch Formsache zu sein.

„Wir wollen den Titel am Samstag gegen Bamberg klar machen. Vor unseren eigenen Fans ist dies besonders schön und mit Bamberg steht dafür ein echtes Prestige-Duell an. Wir erwarten wieder ein gut gefülltes Stadtwerke Kegelsportcenter“, freut sich SKV-Präsident Lothar Müller.

Mit Bamberg müssen die Rot-Weißen dafür aber eine gehörige Hürde überspringen. Nach einem durchwachsenen Saisonbeginn konnte sich die Mannschaft aus Oberfranken stabilisieren und sich mit Rang zwei wieder zurück in die internationalen Positionen kämpfen. Maßgeblich getragen wird dieser Erfolg von den Nationalspielern Dominik Kunze und Christian Wilke. Beide sind die Entdeckungen der letzten Weltmeisterschaft und waren bereits dort die Mitgaranten für die Silbermedaille. Doch auch die weiteren Kader, wie U-23 Nationalspielern Daniel Barth und Christopher Wittke, bilden ein junges und starkes Fundament der Bamberger.

Bilder



Im siebten Himmel? Die Zerbster um Thomas Schneider, Jürgen Pointinger und Mathias Weber (von links) können morgen ihren 15. Meistertitel in Folge perfekt...



„Wir müssen an unsere Ergebnisse der letzten Wochen anknüpfen. Die Meisterschaft soll so schnell wie möglich klar gemacht werden. Es geht darum, das Level hoch zu halten und dass die Spannung nicht abfällt. Die Spiele gegen Bamberg sind immer etwas Besonderes. Da ist jeder heiß und fokussiert“, blickt SKV-Teamchef Timo Hoffmann auf das Spitzenmatch voraus.

Im Vergleich zum Pokalspiel gegen Breitengüßbach muss zudem mit einigen Änderungen in der Startformation gerechnet werden. Florian Fritzmann und Thomas Schneider stehen wieder zur Verfügung. Der Zerbster Kapitän hat somit die Qual der Wahl. „Sicherlich ist dies nicht immer einfach. Vor allem wenn alle gut drauf sind. Aber jeder arbeitet bei uns für das gemeinsame Ziel und deswegen spielt es auch keine Rolle, wer dann letztendlich auf der Bahn steht“, ergänzt Hoffmann.

Ob es dann bereits am Samstag eine vorgezogene Meisterfeier in Zerbst gibt, können die Fans zur gewohnten Zeit ab 13 Uhr mit verfolgen.

Auch das Mdr-Fernsehen wird live dabei sein und im Nachhinein darüber berichten.

In den weiteren Duellen kämpft Breitengüßbach zu Hause gegen Amberg im Fernduell gegen Bamberg um den zweiten Platz. Hier möchte auch Staffelstein noch mitmischen. Dafür muss ein Sieg in Schwabsberg her. Friedrichshafen kann gegen Schlusslicht Hirschau den Klassenerhalt endgültig perfekt machen. Lorsch greift hingegen gegen Raindorf bereits zum letzten Strohhalm im Kampf um den Ligenverbleib.