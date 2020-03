Ulrike Ottinger, vor ihrem Bild "Allen Ginsberg", in einer Szene ihres Films. Foto: Privat/Real Fiction/dpa

Privat

Paris in den sechziger Jahren: Die Malerin, Fotografin und Filmemacherin Ulrike Ottinger blickt in ihrem neuen Werk zurück in eine - auch für sie persönlich - bewegende Zeit.

Berlin (dpa) - In den 1960er Jahren lebte Ulrike Ottinger als junge Malerin in Paris - und schaut nun in einer Dokumentation zurück auf diese Zeit. In "Paris Calligrammes" vermischt sie Archivmaterial mit eigenen ku¨nstlerischen und filmischen Arbeiten. Sie verwebt eigene Erinnerungen an die Pariser Bohe`me und die gravierenden sozialen, politischen und kulturellen Umbru¨che der damaligen Zeit zu einem filmischen "Figurengedicht" (Kalligramm). Sie lässt Saint-Germain-des-Pre´s und Quartier Latin mit Literatencafe´s und Jazzkellern wieder aufleben, ebenso die politischen Umwa¨lzungen des Algerienkrieges, des Mai 1968 und das Erbe der kolonialen Zeit. Paris Calligrammes, Deutschland, Frankreich 2020, 129 Min., FSK ab 0, von Ulrike Ottinger Paris Calligrammes

