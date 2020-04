In Magdeburg hat ein Passant zufällig einen Einbruch entdeckt. Die Polizei wurde informiert.

Magdeburg l Unbekannte Täter sind in der Nacht zum 1. April in ein Einzelhandelsgeschäft in der Magdeburger Großen Diesdorfer Straße eingebrochen. Ein Passant hatte am Tag darauf gegen 9.45 Uhr festgestellt, dass die Tür eines Einzelhandelsgeschäftes in der Großen Diesdorfer Straße offen stand und die Inneneinrichtung durchwühlt worden war. Da jedoch niemand im Geschäft zu sehen war, entschloss sich der 61-jährige Zeuge, die Polizei über den Sachverhalt zu informieren.

Die Polizei überprüffte den Hinweis. Dabei stellte sich heraus, dass unbekannte Täter die Tür des Geschäftes aufgehebelt hatten und die gesamte Einrichtung durchwühlten, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Der genaue Schaden ist noch unklar. Hinweise zur Aufklärung nimmt die Polizei unter Telefon 0391/5463292 auf.