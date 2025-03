Von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang sendet Deutschlandfunk Kultur in der Nacht der Zeitumstellung einen Märchenklassiker in XL. „1001 Nacht“ bietet starke Frauen, fiese Dämonen und exzessive Partys.

Berlin - Deutschlandfunk Kultur hat sich an ein riesiges Hörspielprojekt gewagt: die Vertonung von „1001 Nacht“. Über viele Stunden widmet sich der Sender in der Nacht vom 29. März auf den 30. März dem Literaturklassiker aus dem Orient. Die Radionacht beginnt am Samstagabend um 19.05 Uhr – kurz nach Sonnenuntergang – und endet am Sonntagmorgen um 6.55 Uhr, wenn gerade die Sonne aufgegangen ist. Die Folgen sind auch als Podcast verfügbar.

„Mit der neuen Hörspieladaption von "1001 Nacht" eröffnen die Deutschlandfunk-Programme derzeit einen riesigen Erzählkosmos: mit selbstbewussten Frauen, fiesen Dämonen, exzessiven Partys, reisenden Händlern, Familienintrigen und Mordkomplotten“, teilte der Sender mit und versprach einen „zeitgemäßen Podcast“ zum Entdecken. „Denn auch wenn alle den Titel kennen: Die Wenigsten haben 1001 Nacht gelesen.“

Und darum geht es: Schahrasad erzählt um ihr Leben. Die intelligente junge Frau tritt mit dem Versprechen an, Nacht für Nacht eine noch aufregendere Geschichte zu erzählen. So will sie ihr eigenes Leben retten - und das vieler anderer Frauen im „Inselreich von Indien und China“. Denn dort herrscht der grausame König Schahriyar und bringt jeden Morgen eine Frau um. Ihn gilt es zu überlisten. Schahrasads Trick ist der Prototyp eines Cliffhangers, lange bevor es den Begriff gegeben hat, wie die Macher des Hörspiels herausstellen.

Im Radio sind 67 Episoden von „1001“ Nacht zu hören. Die Auswahl der Geschichten für die Aufnahmen hat Dichterin Safiye Can getroffen. Gesendet werden rund acht Stunden Hörspiel. „Zusätzlich ordnen zahlreiche Gespräche mit Kennerinnen und Kennern des Literaturklassikers das Gehörte ein und liefern Hintergrundinformationen. Eine besondere Radionacht, die das mündliche Erzählen und das intensive Zuhören feiert.“

Für den „1001 Nacht“-Podcast hat die preisgekrönte Hörspielregisseurin Judith Lorentz zusammen mit Roxana Samadi, die Schahrasad verkörpert, eine zeitgemäße Fassung erarbeitet, die das mündliche, intime Erzählen feiert, so der Sender. „Alle Verse und Sprichwörter sind zweisprachig auf Deutsch und Arabisch (gesprochen von Susana AbdulMajid) inszeniert, das Original scheint immer wieder hindurch“, kündigte DLF Kultur an. Die Rahmengeschichte erzähle die Schauspielerin und Sängerin Jasmin Shakeri. „Storytelling aus dem 10. Jahrhundert trifft Hörbedürfnisse des 21. Jahrhunderts.“

Die Episoden von „1001 Nacht“ sind zwischen fünf und zehn Minuten lang. Sie werden auch einzeln ausgestrahlt: Bis zum 17. Mai laufen sie montags bis samstags vor den 17-Uhr-Nachrichten von Deutschlandfunk Kultur.