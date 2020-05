Ein Mitarbeiter der Wasserwacht trägt eine Unterwasserdrohne an das Ufer des Süßen Sees. Foto: Sebastian Willnow/dpa

Im Süßen See in Sachsen-Anhalt ist eine mehrere Tausend Jahre alte Grabanlage entdeckt worden.

Seegebiet Mansfelder Land (dpa) l Eine rund 3000 Jahre alte Grabanlage auf dem Grund des Süßen Sees bei Halle wird mit einem speziellen Laser untersucht. "Zum ersten Mal kommt deutschlandweit in der Archäologie ein spezieller 3D-Unterwasserlaser zum Einsatz", sagte Unterwasserarchäologe und Grabungsleiter Sven Thomas am Mittwoch. Das Gerät sei ein Prototyp, mit dem nicht nur einzelne Bauten, sondern komplette Strukturen erfasst werden könnten. "Der Laser vermisst millimetergenau unter Wasser und erzeugt gestochen scharfe räumliche Bilder", so Thomas.

Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen eine über 3000 Jahre alte bronzezeitliche Grabanlage und die Reste einer mittelalterlichen Siedlung aus dem 11. bis 15. Jahrhundert.