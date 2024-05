Konzert-Knaller! La Fanfarria del Capitán spielt in Halle

In der Serie "Haus des Geldes" ist die Musik von La Fanfarria des Capitán zu hören.

Halle (Saale). - Die Band La Fanfarria del Capitán dürfte geübten Netflix-Guckern ein Begriff sein. Schließlich lief ihre Musik in der weltweit erfolgreichen Netflix-Serie „Haus des Geldes“. Am 17. Juli hält die argentinische Musikgruppe auf ihrer opulenten Europa-Tournee nun auch in Halle.

La Fanfarria del Capitán spielt am Donnerstag, dem 18. Juli, im VL Ludwigsstraße (Ludwigsstraße 37, 06110 Halle), Konzertbeginn ist 19 Uhr.

La Fanfarria del Capitán ist "seit 14 Jahren auf Tour"

La Fanfarria del Capitán heißt auf Deutsch wenig überraschend "Die Fanfare des Kapitäns". Und der Name passt gut zu der Gruppe, die 2005 in Buenos Aires gegründet wurde. Denn wie ein Kapitän auf Überseefahrt, ist die Band bereits um die halbe Welt gereist, spielte in Lateinamerika, Europa, China und Japan. "Seit 14 Jahren auf Tour", heißt es auf der Instagram-Seite von La Fanfarria del Capitán.

Im Juni und Juli ist nun ein regelrechter Europamarathon geplant, 31 Konzerte stehen auf dem Programm, unter anderem in Italien, Österreich, und den Niederlanden.

Musik von La Fanfarria del Capitán: energiegeladener Mix

Die Musik ist eine energiegeladene Mixtur aus Rock, lateinamerikanischen Rhythmen, Ska, Reggae und Melodien vom Balkan. Als "World-Musik" lässt sie sich am besten zusammenfassen.

Auf dem neuen und sechsten Album "El Cantomanto" von 2022 ist mit dem Stück "Schau ma moi" auf Bayerisch eine Zusammenarbeit mit der deutschen Mundartband Lenze & de Buam zu hören. Das Disco-Stück "Come to Berlin" ist eine Hommage an die deutsche Hauptstadt, ihr Flair und ihren Lebensstil. Schließlich war und ist Berlin für die Band über die Jahre hinweg immer wieder für viele Monate lang ein Heimatort.