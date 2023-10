Fotografie Ausstellung zeigt „Menschen des 21. Jahrhunderts“

Der sachliche Blick trifft ins Herz: In einem Langzeitprojekt porträtiert der in Halle lebende Fotokünstler Joerg Lipskoch Menschen - von Abiturienten bis zum Hoteldirektor. Seine Bilder in Schwarz-Weiß, die zurzeit im Literaturhaus Halle zu sehen sind, vermögen dabei ohne Worte viel über die Persönlichkeit der Porträtierten zu erzählen.