Der Künstler und das Archiv in Magdeburg

Stefan Wewerka wurde 1928 in Magdeburg geboren. Er studierte von 1946 bis 1950 Architektur an der Hochschule der bildenden Künste in Berlin. Später arbeitete er unter anderem in den Büros der Architekten Hans Schilling in Köln und Hans Scharoun in Berlin. 1965 Gastprofessur an der Fakultät für Kunst und Architektur der Washington University. Ab 1967 freie künstlerische Arbeit. 1977 bis 1993 Professur an der Fachhochschule Köln. 1987 Teilnahme an der documenta 8 in Kassel. 2013 starb Stefan Wewerka in Berlin.

Auf Initiative der Familie Wewerka und des Forum Gestaltung e. V. wurde gemeinsam mit der Stadt Magdeburg im Juni 2014 das Wewerka-Archiv gegründet. Es hat die Aufgabe, das Werk Stefan Wewerkas und seiner Familie, die mit Vater Rudolf, Onkel Hans und Stefan Wewerkas Sohn Philipp mehrere Künstlergenerationen hervorgebracht hat, zu bewahren, zu pflegen, zu sammeln, zu erschließen und zu vermitteln.

Das Archiv hat seinen Sitz im Forum Gestaltung in Magdeburg.