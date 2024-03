Nach der Zwangspause durch die Corona-Pandemie unterstützt das Bachhaus wieder das Bach-Festival in Jerusalem - und lässt sich von der Lage in Nahost nicht davon abhalten.

Eisenach/Jerusalem - Beim Bachfest in Jerusalem wird das Bachhaus Eisenach wieder eine Ausstellung präsentieren. Die Ausstellung werde die Querbeziehungen zwischen der kirchlichen und weltlichen Musik des in Eisenach geborenen Komponisten Johann Sebastian Bach (1685-1750) erklären, teilte das Museum mit.

„Ich freue mich, dass wir erneut etwas zu dem Jerusalemer Bachfest beitragen können, auf bewegende Konzerte und das Wiedersehen mit alten Bach-Freunden“, sagte der Bachhaus-Direktor Jörg Hansen. Seit der ersten Auflage 2016 beteiligt sich das Bachhaus an dem Festival. Hansen werde trotz des Gaza-Kriegs selbst nach Jerusalem reisen, die Ausstellung aufbauen und betreuen, hieß es.

Weltlicher Ursprung von Kirchenmusik

Das Bachfest Jerusalem widmet sich vom 18. bis zum 24. März Bachs weltlichen Kantaten und ihren Bezügen zu seinen besser bekannten Kirchenmusiken. Bach schuf demnach auch viele Werke etwa zu Geburtstagen, Hochzeiten. Er komponierte auch kleine Opern für das Kaffeehaus, sogenannte „Drammae per Musica“. In vielen Fällen habe er die Musik der weltlichen Stücke später in geistliche Werke übernommen. Dazu schrieb ein Dichter neue Texte. Ein Teil des Weihnachtsoratoriums etwa stamme eigentlich aus Dramma per Musica „Hercules auf dem Scheideweg“.

In seiner Ausstellung zum Festival zeigt das Bachhaus unter anderem Kupferstiche von Persönlichkeiten, denen Bach Glückwunschkantaten widmete, Gedichtbände von Bachs Lieblingsdichter Picander (eigentlich Christian Friedrich Henrici, 1700-1764) mit den originalen Libretti etwa von „Hercules auf dem Scheidewege“. Dazu gibt es Erklärtafeln und zwei Trickfilme auf Hebräisch und Englisch.

Ständchen zu Bach-Geburtstag mit besonderem Instrument

Derweil bereiten sich das Bachhaus und die Stadt Eisenach auf den 339. Geburtstag Bachs am 21. März vor. Der bekannte Barocktrompeter Friedemann Immer aus Köln wird dann vor dem Bach-Denkmal auf einer um 1720 gebauten Silbertrompete spielen. Das Instrument ist eine Neuerwerbung des Museums. Am 21. März beginnen dann auch die Thüringer Bachwochen. Bis zum 14. April locken dabei viele Konzerte und andere Veranstaltungen in die Wirkungsorte Bachs in Thüringen.