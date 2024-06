In memoriam Anouk Aimee

Anouk Aimee in Federico Fellinis Fantasykomödie „Achteinhalb“ von 1963.

Magdeburg/VS. - Sie war das, wovon viele Schauspielerinnen und Schauspieler träumen: Die Regisseure wollten sie für eine bestimmte Rolle und nicht umgekehrt.

Diese seltene Konstellation hatte rationale Gründe. Bei Anouk Aimee gingen Attraktivität und künstlerisches Handwerk konform. Sie konnte sich in jede Rolle verwandeln und wirkte dabei nie unnatürlich, wie es so oft in Film und Fernsehen geschieht. Sie konnte innerlich lachen und innerlich weinen und sie konnte es auf die konventionelle Weise tun. Dabei beachtete sie das Paradoxon von Diderot, der davon ausging, dass das Zeigen zu vieler Gefühle einen Schauspieler beschränken – oder „zumindest mittelmäßig werden lassen“, wie Marcello Mastroianni meinte.

Geboren 1932 in Paris als Nicole Françoise Florence Dreyfus wird sie bereits 1949 im Film „Die Liebenden von Verona“ mit Serge Reggiani und Pierre Brasseur zum Jungstar. Nach zahlreichen Leinwanderfolgen engagiert sie Federico Fellini 1960 für seine Tragikomödie „Das süße Leben“, die zum Welterfolg wird und den Titel bis heute zum Begriff für ein scheinbar unbeschwertes italienisches Leben. Als Aimee drei Jahre darauf in Fellinis Fantasykomödie „Achteinhalb“ – wieder mit Marcello Mastroianni in der Hauptrolle – glanzvoll reüssiert, standen alle drei auf dem Höhepunkt ihres Ruhms, der bei keinem danach wieder verblasste.

Aimee setzte ihre Filmkarriere ohne wesentliche Brüche bis in die Gegenwart fort. 2019 drehte sie an der Seite von Jean-Louis Trintignant ihren letzten Film „Les plus belles années d’une vie“ – eine Romanze, wie sie nicht hätte besser passen können.

Die Künstlerin war viermal verheiratet, aus der Ehe mit dem Regisseur Nico Papatakis ging eine Tochter hervor.