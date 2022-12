Bildhauerin Ryan mit Turner Prize ausgezeichnet

Liverpool - Die Bildhauerin Veronica Ryan erhält in diesem Jahr den Turner Prize, die bedeutendste britische Auszeichnung für moderne Kunst. Die 66-Jährige wird für ihre Arbeiten über die sogenannte Windrush-Generation, Einwanderer aus früheren britischen Kolonien in der Karibik, sowie die Corona-Pandemie geehrt, wie die Veranstalter am Mittwochabend in Liverpool mitteilten.

Die Jury würdigte die „persönliche und poetische Weise, wie sie die Sprache der Bildhauerei ausweitet“. Den mit 25 000 Pfund (etwa 29 000 Euro) dotierten Preis überreichte Sänger Holly Johnson von der Band Frankie Goes To Hollywood. Ryan stammt selbst aus der Karibik, sie wurde auf der Insel Montserrat geboren.