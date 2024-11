Lange Schlangen und teure Karten auf dem Schwarzmarkt sorgten in den vergangenen Jahren oft für Ärger beim Kauf von Ballettkarten für das Moskauer Bolschoi Theater. Nun soll eine Auktion helfen.

Bolschoi Theater will Teil der Eintrittskarten versteigern

Ballett in Russland

Moskau - Das Moskauer Bolschoi Theater will in diesem Jahr eine Reihe seiner Eintrittskarten für das traditionell auch zum Neujahrsfest gezeigte Ballett „Nussknacker“ versteigern. Wegen der großen Nachfrage werde ein Teil der Tickets per Auktion zur Verfügung gestellt, teilte das Bolschoi auf seinem Telegramkanal mit. Ein Preis wurde nicht genannt, laut mehreren Medienberichten geht es aber bei 100.000 Rubel (derzeit 934 Euro) für zwei Eintrittskarten los - ein deutlicher Anstieg gegenüber früheren Jahren.

Allgemein wird es demnach ein anderes System zum Verkauf der Eintrittskarten geben. Diese sollen nun nicht mehr an den Theaterkassen, sondern nur noch Online erhältlich sein. Zudem seien sie an den Namen gebunden und könnten nicht weitergegeben werden. Verkaufsbeginn ist der 2. Dezember. Die erste Aufführung des Balletts „Nussknacker“ ist den Angaben nach am 17. Dezember.

In den vergangenen Jahren hatte es mehrfach Streit um die Karten für das überaus beliebte Ballett gegeben. In den langen Warteschlangen waren Menschen umgekippt und Spekulanten hatten massenhaft Tickets erworben und dann auf dem Schwarzmarkt dem Vernehmen nach für bis zu 300.000 Rubel (derzeit 2.802 Euro) weiterverkauft.