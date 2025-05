CHEMNITZ. - Die überraschende Besetzung des seit Ende 2021 geschlossenen Chemnitzer Schauspielhauses durch eine Gruppe von Aktivisten und Künstlern findet in der Bürgerschaft offenbar überwiegend Zuspruch, wie Kommentare in sozialen Medien zeigen. Zudem besuchten zahlreiche interessierte Bürger am Wochenende die Besetzer, diskutierten mit ihnen und warfen einen Blick in das Foyer des Theaters.

