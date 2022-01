Comeback von Hausmeister Krause: Tom Gerhardt kehrt mit Kultfigur zurück auf die Bühne

Hausmeister Krause ist zurück: Die Kultfigur, gespielt von Tom Gerhardt, wird künftig in einem Theaterstück zu sehen sein.

Essen/dpa - Alles für den Dackel, alles für den Club, unser Leben für den Hund: Komiker Tom Gerhardt (64) kehrt mit seiner Paraderolle als oberspießiger und dackelverliebter Hausmeister Krause zurück - auf eine Theaterbühne. Am Donnerstag (13. Januar) soll das Stück "Hausmeister Krause: Du lebst nur zweimal" in Essen Premiere feiern, wie das Management mitteilte. Es handle sich um einen "Schwank mit den beliebtesten Figuren der Fernseh-Serie", die einst auf Sat.1 zu sehen war. Mit dabei: Gerhardt als Dieter Krause.

Hausmeister Krause und Dackel Bodo. Foto: picture alliance/dpa/Ursula Düren

Der Bild-Zeitung sagte der Komiker, dass er eigentlich ein ganz anderes Stück habe schreiben wollen, es aber an der zündenden Idee gefehlt habe. "In einer Schreib-Pause wurde ich in einem Kiosk flehentlich von einer Angestellten angehalten, endlich Neues von Hausmeister Krause zu liefern." Da sei ihm klar geworden: Krause sei nicht aus den Köpfen zu kriegen. Der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ) sagte Gerhardt: "Ich werde bis heute jeden Tag auf Hausmeister Krause angesprochen."

Die Fernsehserie drehte sich um den verbohrten Hausmeister Dieter Krause aus Köln-Kalk, der stets einen grauen Kittel und einen Cord-Hut trug. Die Hausordnung und sein Dackel Bodo waren ihm heilig - Ehefrau Lisbeth eher nicht so sehr. Die Serie war Ende der 90er und im ersten Jahrzehnt des Jahrtausends populär.

In der Bühnenfassung soll es nun abermals um einen "Rosenkrieg" mit Lisbeth gehen - und um Krauses Ambitionen, endlich Präsident des Dackel-Clubs zu werden. Nach einer ersten Spielzeit in Essen sind Aufführungen in Bonn geplant.