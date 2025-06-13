Dietmar Zobel gilt als einer der erfahrensten Erfinder der DDR und wurde für seine Ideen mehrfach ausgezeichnet. Zeitweise leitete er sogar einen Teil eines großen Chemiewerkes in Wittenberg. Mit 87 Jahren wagt er ein überraschendes Experiment.

Dietmar Zobel, einst Leiter des Südwerks in Piesteritz, hat ein Jahr lang die Künstliche Intelligenz getestet. In seinem achten Buch zieht er Bilanz.

Wittenberg/MZ - Sie kann Bewerbungsschreiben formulieren, Urlaubsrouten planen, sogar Gedichte im Stil von Goethe schreiben – und viele denken: Bald kann sie alles. Die Rede ist von Künstlicher Intelligenz (KI). Doch wie weit reicht ihre Fähigkeit wirklich und kann eine Maschine auch erfinden, so wie es Menschen seit Millionen von Jahren tun? Eine Frage, die sich der 87-jährige Dietmar Zobel gestellt hat.