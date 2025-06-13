weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Kultur
    3. >

  3. ChatGPT, Gemini und DeepSeek: DDR-Erfinder testet KI

Liveticker
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: "Weinen, Beten, was man so macht" - Vater von Anschlagsopfer sagt aus
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: "Weinen, Beten, was man so macht" - Vater von Anschlagsopfer sagt aus

Patente im Osten 87-jähriger DDR-Erfinder stellt KI auf die Probe – mit überraschendem Ergebnis

Dietmar Zobel gilt als einer der erfahrensten Erfinder der DDR und wurde für seine Ideen mehrfach ausgezeichnet. Zeitweise leitete er sogar einen Teil eines großen Chemiewerkes in Wittenberg. Mit 87 Jahren wagt er ein überraschendes Experiment.

Von Jonas Lohrmann Aktualisiert: 13.01.2026, 09:15
Dietmar Zobel, einst Leiter des Südwerks in Piesteritz, hat ein Jahr lang die Künstliche Intelligenz getestet. In seinem achten Buch zieht er Bilanz.
Dietmar Zobel, einst Leiter des Südwerks in Piesteritz, hat ein Jahr lang die Künstliche Intelligenz getestet. In seinem achten Buch zieht er Bilanz. (Foto: Jonas Lohrmann)

Wittenberg/MZ - Sie kann Bewerbungsschreiben formulieren, Urlaubsrouten planen, sogar Gedichte im Stil von Goethe schreiben – und viele denken: Bald kann sie alles. Die Rede ist von Künstlicher Intelligenz (KI). Doch wie weit reicht ihre Fähigkeit wirklich und kann eine Maschine auch erfinden, so wie es Menschen seit Millionen von Jahren tun? Eine Frage, die sich der 87-jährige Dietmar Zobel gestellt hat.