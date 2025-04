Der Mann, der Nico liebte

LEIPZIG/VS. - Die Erwartungshaltung im Publikum ist greifbar, bevor John Cale mit seinen drei Musikern am Montagabend in Leipzig die Bühne betritt. Das Konzert war krankheitsbedingt verschoben worden, auch die Location war zuvor vom größeren „Auensee“ in den „Anker“ verlegt worden – aus der Hallen- in die Club-Atmosphäre. Und Cale, der 1964 zunächst unter dem Management von Andy Warhol mit Nico (Christa Päffgen), Lou Reed, Maureen Tucker und Sterling Morrison die Band Velvet Underground gegründet hatte (deren Ruf von Jahr zu Jahr größer wird, umso länger ihr letztes Konzert zurückliegt), hält dem Legendenruf stand. Inzwischen bildet er mit Tucker das Duo der Überlebenden der „Velvets“.

