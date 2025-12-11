Laut Polizei handelt es sich um Gegenstände von „erheblicher kultureller Bedeutung“. Der Einbruch liegt schon mehrere Monate zurück. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Bristol - Mehr als 600 wertvolle Objekte aus dem britischen Kolonialreich und dem Commonwealth sind aus einem Museum in Bristol gestohlen worden. Dabei sollen sich nach Polizeiangaben vier Männer Zugang zu einem Gebäude verschafft haben, das Objekte aus der Sammlung „British Empire and Commonwealth“ enthalte. Es handle sich um Gegenstände von „erheblichem kulturellem Wert“, deren Diebstahl einen großen Verlust für die Stadt darstelle, teilte die Polizei in der südwestenglischen Metropole mit.

Der Einbruch ereignete sich den Angaben zufolge bereits am 25. September. Die Polizei veröffentlichte nun mehrere Fahndungsfotos mit Aufnahmen von Überwachungskameras. Darauf sind vier Männer zu sehen. Ihre Gesichter sind teilweise von Mützen und Kapuzen verdeckt. Sie tragen teils große Taschen. Die Ermittler baten um Hinweise aus der Bevölkerung.