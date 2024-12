Windsor - Für ihre Verdiente um den britischen Film sind der britische Regisseur Christopher Nolan („Oppenheimer“) und seine Ehefrau Emma Thomas, die seine Werke produziert, von König Charles III. mit persönlichen Ehren ausgezeichnet worden.

Der britische Monarch schlug den 54-Jährigen auf Schloss Windsor bei London zum Knight Bachelor, der ältesten Ritterwürde in Großbritannien. Nolan darf sich damit Sir Christopher nennen.

Thomas (53) ist nun Dame Commander of the Order of the British Empire, dem weiblichen Pendant. Die Ritterwürde und andere Ehrungen werden in Großbritannien vom Königshaus auf Vorschlag der Regierung verliehen.

„Es war sehr schön, dass er unsere Arbeit kannte und davon wusste, und ja, er hoffte, dass ich dies als Ermutigung auffasse, mehr davon zu machen“, erzählte Nolan anschließend der britischen Nachrichtenagentur PA über sein Gespräch mit dem König. Thomas ergänzte: „Er hatte "Oppenheimer" gesehen und es gefiel ihm, also war es sehr erfreulich, das zu hören.“

Mit dem biografischen Historienfilm über den Bau der Atombombe hatte Nolan einen der Blockbuster 2023 hingelegt. Der Film gewann sieben Oscars. Gemeinsam mit seiner Frau und Produzentin hat er unter anderem auch die „Dark Knight“-Trilogie geschaffen.