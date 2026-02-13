Die mittelalterliche Burganlage oberhalb der Stadt ist das Wahrzeichen von Trencin (Trenčín). Im Bild links vorne die Mariensäule aus dem Jahr 1712.

Trencin - Neben dem finnischen Oulu ist auch die slowakische Stadt Trencin ins Kulturhauptstadtjahr 2026 gestartet. Unter dem Motto „Neugier wecken“ ging die dreitägige Eröffnungsveranstaltung am Freitag los. Die Organisatoren wollen bis Sonntag die renovierte historische Altstadt von Trencin nach eigener Ankündigung zur Gänze „in eine offene Kulturbühne voller Musik, Kunst und gesellschaftlichen Zusammenkünften verwandeln“.

Die nur wenig mehr als 50.000 Einwohner zählende Stadt Trencin (auf Deutsch auch Trentschin, slowakische Schreibweise Trenčín) in der Industrieregion Waag-Tal nahe der Grenze zu Tschechien trägt den Titel Kulturhauptstadt Europas 2026 gemeinsam mit der finnischen Stadt Oulu. Dort ging die offizielle Eröffnung schon am 16. Januar über die Bühne.

„Neugier wecken“ und die Bevölkerung einbinden

Der Freitag sollte nach Veranstalter-Angaben mit einem „symbolischen Erwecken der Neugier“ beginnen. Am Vormittag stand zunächst Programm vor allem für die jüngere Generation im Vordergrund, Schauplatz waren daher gleichermaßen Schulen, Kultureinrichtungen und öffentliche Plätze. Erst am Nachmittag sollten erste Ausstellungen eröffnen und umliegende Gemeinden zu Community-Abenden laden.

Am Samstag sollen dann die Straßen und Plätze mit einem ganztägigen Programm vom morgendlichen Straßenfrühstück über festliche Paraden „zum Leben erweckt werden“. Der Abend soll dann einer großen Galavorstellung gehören, zu der Bewohner und Besucher der Stadt auf dem zentralen Friedensplatz (Mierové námestie) zusammenkommen. Eine Komposition aus Bildern, Musik und Tanz soll die jahrhundertelange Geschichte der Stadt erlebbar machen.

Das Sonntagsprogramm beginnt entsprechend der religiösen Tradition der Slowakei mit einem ökumenischen Gottesdienst und richtet sich im weiteren Tagesverlauf in erster Linie an Familien, Kinder und Senioren. Nicht fehlen sollen dabei Theatervorstellungen, musikalische und literarische Events, aber auch Diskussionsveranstaltungen und musikalisch vertonte Poesie.

An allen drei Tagen sollen Lichtinstallationen in den historischen Kirchengebäuden der Stadt schon einen Vorgeschmack auf das Light Art Festival im April geben. Einer der weiteren Höhepunkte des Jahres ist das Festival der Neugier (Curiosity Festival) im September.

EU-Initiative soll Europas kulturelle Vielfalt zeigen

Den Titel der Europäischen Kulturhauptstadt tragen jährlich zwei oder drei Städte aus unterschiedlichen Ländern. Die EU-Initiative soll Europas kulturelle Vielfalt herausstellen und die für jede Region charakteristische Kultur und Kunst würdigen. Erste Kulturhauptstadt war vor 40 Jahren Athen. Seitdem trugen auch vier deutsche Städte den Titel: West-Berlin 1988, Weimar 1999, Essen 2010 zusammen mit dem Ruhrgebiet sowie im vergangenen Jahr Chemnitz.