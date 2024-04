Dresden - Die finnische Dirigentin Susanna Mälkki gibt an diesem Sonntag ihr Debüt bei der Sächsischen Staatskapelle Dresden. Die 55-Jährige gilt als eine der führenden Künstlerinnen der Zunft. Wie die Staatskapelle mitteilte, steht neben Schuberts C-Dur-Sinfonie auch eine Uraufführung auf dem Programm. Georg Friedrich Haas hat als „Capell-Compositeur“ dieser Saison - ein Ehrentitel des gut 475 Jahre alten Dresdner Orchesters - eigens für die Jubiläumssaison der Staatskapelle ein Stück geschrieben.

„In „I don’t know how to cry“ arbeitet Haas mit musikalischen Gegensätzen: Dichtgewebte Klangflächen, sogenannte Cluster, kontrastieren mit strahlenden Dur-Dreiklängen. Durch die Arbeit mit Mikrotönen - winzigen Abweichungen von der traditionellen Stimmung - entstehen Schattierungen und bezwingende Klangwirkungen jenseits von Konsonanz und Dissonanz, die zu einem unvergleichlichen Hörerlebnis einladen“, hieß es in der Ankündigung.

Mälkki war von 2016 bis 2023 Chefdirigentin des Philharmonischen Orchesters Helsinki und von 2017 bis 2022 Principal Guest Conductor des Los Angeles Philharmonic. Sie gilt zudem als Spezialistin für zeitgenössische Musik. Nach dem Konzert am Sonntag folgen zwei weitere Auftritte am Montag und Dienstag.