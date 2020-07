Popstar Taylor Swift hat via Instagram ihr neues Album "Folklore" angekündigt. Foto: Rick Scuteri/Invision/dpa

Überraschend hat US-Sängerin Taylor Swift ihr achtes Studioalbum "Folklore" angekündigt.

Melanie Dahrendorf ist Online-Redakteurin bei der Volksstimme. Zuvor hat sie Journalistik und Online-Kommunikation studiert und unter anderem für t3n in Hannover und bei Kronehit in Wien gearbeitet. melanie.dahrendorf@volksstimme.de ›

Berlin l Sängerin Taylor Swift hat via Instagram ihr achtes Studioalbum "Folklore" angekündigt.

Lange müssen sich die Fans nicht mehr gedulden: Die Platte soll bereits in der Nacht zum Freitag (24. Juli) erscheinen. Taylor Swift hat dafür unter anderem mit Bon Iver, Aaron Dessner and William Bower zusammengearbeitet.

Viele Dinge, die sie für diesen Sommer geplant hätte, würden nicht stattfinden, so Taylor Swift in ihrer Instagram-Bekanntmachung. Allerdings gebe es mit dem Album nun etwas, was "definitiv stattfindet". Unter anderem wurde aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus die Deutschlandtour der Sängerin verschoben.