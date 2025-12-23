„Das ist für uns ein großes Weihnachtsgeschenk.“ Kurz vor dem Fest stellt der Maler Gerhard Richter Kunstdrucke für eine Versteigerung zur Verfügung. Der Erlös ist für Obdachlose bestimmt.

Köln - Der Maler Gerhard Richter (93) spendet kurz vor Weihnachten Werke für Obdachlose. Er stelle fünf handsignierte Drucke zur Verfügung, die auf seinem berühmten Ölgemälde „Die Kerze“ von 1982 basierten, sagte Dirk Kästel, Sprecher des Obdachlosen-Hilfe-Vereins „Kunst hilft geben“ der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Die Bilder sollen für den guten Zweck versteigert werden. 2023 habe ein etwas kleinerer Kerzen-Druck von Richter 99.000 Euro erzielt.

Der Erlös der Bilder werde für Essen, Kleidung und Schlafsäcke ausgegeben und solle zudem dem Neubau eines Obdachlosenheims zugutekommen, sagte Kästel. Dieses Heim werde Wohnraum für 35 Frauen und acht Jugendliche. „Mit Richters Kunstspende können wir vielen Obdachlosen im Winter helfen. Das ist für uns ein großes Weihnachtsgeschenk.“ Werke von Gerhard Richter gehören zu den teuersten der Welt. Der in Köln lebende Maler wird am 9. Februar 94 Jahre alt.