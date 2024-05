Am 19. Mai treffen im sächsischen Rathen Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und Gojko Mitić, Oberhäuptling der Defa und ostdeutsche Film-Legende, aufeinander.

Ministerpräsident trifft Defa-"Häuptling": Was Kretschmer und Gojko Mitić zusammenbringt

Gojko Mitić, deutsch-serbischer Schauspieler und Regisseur, steht im Karl May Museum vor der „Villa Bärenfett“.

Rathen. - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) trifft am 19. Mai in Rathen mit einer ostdeutschen Schauspiel-Legende zusammen: Gojko Mitić.

Lesen Sie auch: Unser Winnetou: Was Defa-Held Gojko Mitić so besonders macht

Der Regierungschef und der „Oberhäuptling“ der DDR-Filmbranche nehmen an der Einweihung einer Sandstein-Stele teil, die an einem Schauplatz des Films „Die Söhne der Großen Bärin“ eingeweiht werden soll, wie die Landesbühnen Sachsen am Freitag mitteilten.

Lesen Sie auch: Gojko Mitic erhält Preis für Lebenswerk

Mitić hatte in dem 1966 erschienenen Defa-Film den Häuptling Tokei-ihto gespielt. Bei der Gelegenheit soll auch die Schlussszene des Streifens von Hobby-Schauspielern der Spielgemeinschaft „Gojko Mitić“ aus Bischofswerda nachgespielt werden.

Lesen Sie auch: Winnetou-Darsteller Mitić las gern Karl-May-Bücher

Vor einer Vorstellung des Theaterstücks „Shatterhand“ auf der Felsenbühne Rathen gibt es eine Talkrunde mit Kretschmer, Mitić und Landesbühnen-Intendant Manuel Schöbel.

Lesen Sie auch: Gojko Mitić feiert 80. Geburtstag in Radebeul nach

Mitić stammt aus Serbien und ist im Osten Deutschlands eine Berühmtheit. Was Pierre Brice für die Karl-May-Filme im Westen war, verkörperte Mitić in den Defa-Filmen über amerikanische Ureinwohner. Streifen wie „Die Söhne der großen Bärin“, „Weiße Wölfe“ oder „Die Spur des Falken“ hatten in der DDR Kultstatus.