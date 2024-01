250 Jahre alt wäre Caspar David Friedrich in diesem Jahr geworden. Seine Geburtsstadt Greifswald ehrt den wohl bedeutendsten Künstler der deutschen Romantik mit einem Jubiläumsjahr.

Greifswald - Die Stadt Greifswald hat mit einer Feier im Dom St. Nikolai ihr Jubiläumsjahr für Caspar David Friedrich (1774-1840) eröffnet. Der Maler ist einer der berühmtesten Söhne der Universitätsstadt. Der Dom ist die Taufkirche Friedrichs - 2024 wäre er 250 Jahre alt geworden. Friedrich gilt als bedeutendster Künstler der deutschen Romantik.

„Die Romantik hat unser visuelles Gedächtnis, unser Erleben von Kunst tief geprägt - und daran hat Caspar David Friedrich einen ganz großen Anteil, einen riesengroßen Anteil“, sagte Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne), die zusammen mit Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) Schirmfrau ist.

Die Festrede hielt Autor und Kunsthistoriker Florian Illies - sein Buch „Zauber der Stille“ erzählt nicht nur von der unglaublichen Wiederentdeckung Caspar David Friedrichs, sondern ist in der zwölften Woche auf Platz eins der „Spiegel“-Bestsellerliste für Sachbücher. Friedrich sei „unser Zeitgenosse“, sagte Illies. Dem Künstler sei es in 250 Jahren gelungen, „auf eine einzigartige Weise aus seiner Zeit herauszuwachsen und in unsere Zeit hinein“.