Griechen können sich von Mikis Theodorakis verabschieden

Der griechische Volksheld wird aufgebahrt. Die Menschen können in der Kathedrale von Athen von ihm Abschied nehmen.

Athen - Der Sarg des gestorbenen griechischen Komponisten Mikis Theodorakis soll in der Kathedrale von Athen aufgebahrt werden, damit die Menschen Abschied nehmen können. Das berichtete am Freitag die halbamtliche griechische Nachrichtenagentur ANA.

Ab Dienstag dürfen die Bürger die Trauerstätte tagsüber besuchen, bevor am Donnerstagmittag zum Abschluss eine Trauermesse gehalten werden soll.

Unklar blieb, wo Mikis Theodorakis schließlich begraben wird; er selbst hatte schriftlich den Wunsch geäußert, in einem Vorort der Stadt Chania auf Kreta bestattet zu werden, wo sich auch das Grab seiner Familie befindet. Medienberichten zufolge könnte seine letzte Ruhestätte jedoch auch auf der Halbinsel Peloponnes sein.

Mikis Theodorakis war am Donnerstag im Alter von 96 Jahren in Athen gestorben. Der Komponist und einstige Widerstandskämpfer wird in Griechenland als Volksheld verehrt und hatte auch international Millionen Fans.