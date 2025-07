New York - Der Jazz-Musiker Chuck Mangione ist tot. Der US-Musiker, der vor allem das Flügelhorn spielte und mit dem Song „Feels So Good“ berühmt wurde, sei im Alter von 84 Jahren in seiner Heimatstadt Rochester im Norden des US-Bundesstaats New York gestorben, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf seine Familie. Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt.

Der 1940 in Rochester geborene Mangione begann schon in der Schule damit, Musikinstrumente zu lernen und Konzerte zu geben. Er spielte mit verschiedenen Bands oder solo, veröffentlichte zahlreiche Alben und gewann mehrere Auszeichnungen.

Zudem schrieb er Musik für die Sommerolympiade 1976 im kanadischen Montreal und die Winterolympiade 1980 in Lake Placid in den USA. Mit seiner bereits 2015 gestorbenen Frau Rosemarie hatte Mangione zwei Töchter.