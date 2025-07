Ein Mann, eine Show: Robbie Williams macht seinem Ruf als smarter Entertainer beim Konzert in Leipzig alle Ehre. Zehntausende feiern ihn – wie früher, nur ein bisschen älter geworden.

Konzert in der Red Bull Arena

Leipzig/MZ. - Ein Mann, ein Stadion, ein Raketenstart: Als Robbie Williams in der Leipziger Red Bull Arena mit seiner aktuellen Single „Rocket“ loslegt, gibt es kein Halten mehr. Rund 40.000 Fans jubeln und singen im nahezu ausverkauften Stadion, als er mit dem rockig losballernden Song gleich zu Beginn klarmacht, was sie an diesem Mittwochabend zu erwarten haben: Beste Unterhaltung. Es hält sie kaum auf den Sitzen.