Oviedo - Die spanische Kronprinzessin Leonor hat die renommierten Prinzessin-von-Asturien-Preise verliehen. Unter den Siegern waren dieses Jahr die iranisch-französische Comiczeichnerin, Illustratorin und Regisseurin Marjane Satrapi, der kanadische Historiker, Journalist, Autor und Politiker Michael Ignatieff, die Fotoagentur Magnum sowie der spanische Liedermacher Joan Manuel Serrat.Bei der Verleihungsgala in Oviedo im Norden Spaniens verwies Leonor in ihrer Rede auf die aktuell turbulenten Zeiten und sagte: „Es kann besser werden, es gibt immer einen Spalt, durch den Licht kommt.“ Die Tochter von König Felipe VI. und Königin Letizia, die ebenfalls an der Zeremonie teilnahmen, meinte, die diesjährigen Preisträger böten mit ihrer Arbeit in den verschiedenen Bereichen „das Gefühl der Hoffnung“.

Die Sieger erhalten eine Miró-Statue und 50.000 Euro



Satrapi (54) erhielt die Auszeichnung in der Sparte Kommunikation und Geisteswissenschaften, Ignatieff (77) setzte sich in den Sozialwissenschaften durch, die Fotoagentur Magnum wurde in der Kategorie Eintracht und Serrat (80) in der Disziplin der Künste ausgezeichnet. In den acht Sparten wurden dieses Jahr insgesamt zwölf Personen und Institutionen ausgezeichnet, darunter auch die 82-jährige rumänische Schriftstellerin Ana Blandiana (Literatur).

Die „Premios Princesa de Asturias“ werden in Spanien mit den Nobelpreisen verglichen - unter anderem, weil sie in mehreren Sparten vergeben werden und als sehr bedeutsam gelten. Die Auszeichnungen sind nach der Thronfolgerin benannt und werden alljährlich vergeben. Die Preisträger erhalten jeweils 50.000 Euro und die Nachbildung einer Statue von Joan Miró.