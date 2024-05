Kabarett „Rat der Spötter“ 1960, in der unteren Reihe Peter Sodann (2.v.r.).

Der Leipziger Kabarett-Historiker Jürgen Klammer blickt in seinem Buch „Konterrevolution im Kabarettkeller“ (Selbstironieverlag, 464 Seiten, 19 Euro) in jene Zeit vor 60 Jahren zurück, als der damalige Student und spätere Schauspieler und Theaterleiter Peter Sodann und seine Freunde vom Kabarett „Rat der Spötter“ mit den Mitteln der Satire Partei und Staat zu kritisieren versuchten. Eine gemeinsame Lesung zu dem kürzlich erschienenen Buch mit Peter Sodann konnte nicht mehr stattfinden – er ist am 5. April im Alter von 87 Jahren verstorben. Thomas Klatt hat mit Jürgen Klammer über das Kabarett der damaligen Zeit und dessen gute Gespräche mit Peter Sodann gesprochen.