Das Museum of Modern Art in New York ist eine Institution. Schon bald sollen dort mehr als 100 Werke von Thomas Schütte zu sehen sein. Der 69-Jährige ist in Oldenburg geboren.

Von Oldenburg nach New York: Mit einer großen Ausstellung will das Museum of Modern Art Thomas Schütte feiern.

New York (dpa) - Das New Yorker Museum of Modern Art (MoMA) feiert den in Oldenburg geborenen Künstler Thomas Schütte mit einer großen Ausstellung. Die Retrospektive, die vom 29. September bis zum 18. Januar zu sehen sein soll, werde mehr als 100 Werke aus der jahrzehntelangen Karriere des 69-Jährigen zusammenbringen, teilte das mitten in Manhattan gelegene MoMA mit. Darunter seien Skulpturen, Zeichnungen, Drucke und architektonische Entwürfe. Schütte sei einer der „bedeutendsten derzeit arbeitenden Bildhauer“, hieß es vom MoMA.