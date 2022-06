Ani Lorak: Die Frau hinter der Stimme

Magdeburg/esu - Beim Eurovision Song Contest 2008 belegte Karolina Myroslawiwna Kujek, die unter dem Namen Ani Lorak auftritt, den zweiten Platz. Seitdem ist die 33-Jährige in ganz Europa bekannt. Mittlerweile hat sie zehn veröffentlichte Alben, vier davon vergoldet.

Seit einem Musikwettbewerb bei einem russischen TV-Sender tritt die gebürtige Ukrainierin unter dem Künstlernamen Ani Lorak auf. Eine Konkurrentin trug damals ebenfalls den Namen Karolina, also drehte Kujek ihren Vornamen um und es entstand „Ani Lorak“.

Neben der Musik ist sie auch als Schauspielerin tätig. In dem Musicalfilm „Hochzeit des Figaros“ hat sie eine der Rollen übernommen. Außerdem leiht sie bei Animationsfilmen wie „Karlsson vom Dach“ oder „Leiutajatküla Lotte“ Figuren ihre Stimme.

Die Mutter arbeitet nebenbei als Autorin an verschiedenen Kinderbüchern mit, wie zum Beispiel „Wie werde ich eine Prinzessin in sieben Tagen“ oder „Wie werde ich ein Star in sieben Tagen“. Damit aber nicht genug: Sie besitzt ein Restaurant in Kiew und engagiert sich im Kampf gegen Aids.

Trotzdem ist Musik die große Leidenschaft des Multitalents. Mit 14 Jahren unterschrieb sie ihren ersten Plattenvertrag. Seitdem ging es steil bergauf. Unter anderem veröffentlichte sie einen Song gemeinsam mit ihrer 11-jährigen Tochter.

Mittlerweile ist sie eine der erfolgreichsten Frauen der Ukraine. Im Jahr 2020 wurde sie vom Glamour-Magazin als „stilvollste“ Berühmtheit des Jahres ernannt.