Magdeburg/DUR. „Es war einmal in einem kleinen Städtchen, da lebte ein Mädchen namens Barbara. Und diese Barbara war im ganzen Land für ihren abartig guten Rhabarberkuchen bekannt“: So startet der neuste TikTok und Instagram Hit von Kabarettist Bodo Wartke. Er gehört, wie zuvor schon "Der dicke Dachdecker", zu Wartkes Zungenbrecher-Songs. Interessant dabei: Der kurze Rap wird vor allem im englischsprachigen Raum gefeiert.

Doch spulen wir einmal auf Anfang: Bodo Wartke ist Kabarettist. Seit 27 Jahren tritt er mit seinem Klavierkabarett auf den Bühnen Deutschlands auf. Im vergangenen Jahr hat er jedoch beschlossen, noch einmal eine ganz neue Zielgruppe zu erschließen: Mit Zungenbrechern, die der 46-Jährige zu kleinen Minigeschichten dichtet und anschließend rappt, wollte er seinen Social Media Auftritt aufpeppen und landete dabei ungeahnten Erfolg.

Die Idee hinter Bodo Wartkes Zungenbrechern

Im Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ) erklärte er, dass er etwas machen wollte, was ihm Spaß bereite und zugleich in der Kürze funktioniere, damit sich sein Social Media Auftritt von Sätzen wie "Hallo, ich bin grad hier, und guck mal, das ist mein Essen" abhebt. Dabei ist er auf die Idee gekommen, Zungenbrecher zu dichten und diese zu rappen.

Seine Zungenbrecher denke er sich aber nicht immer alleine aus. Zum Teil finde er diese auf Logopädie-Seiten, wo Menschen mit der Hilfe von Zungenbrechern ihre Aussprache verbessern oder nach einem Schlaganfall ihre Aussprache trainieren können.

Bodo Wartke: "Barbaras Rhabarberbar" nicht der erste virale Hit

Doch wer jetzt denkt, dass Wartke mit seinem Hit einfach nur Glück hatte, der täuscht sich. Vor dem Hit um Barbara und ihre bekannte Bar landete er mit "Der dicke Dachdecker" bereits einen Hit. Der Zungenbrecher sorgte für millionenfache Aufrufe auf Tiktok und Instagram. In zahlreichen Videos tanzten User zu Wartkes gedichteten Zeilen, deckten Dächer oder übersetzten den Song sogar in Gebärdensprache.

Und auch dort interessierten sich nicht nur deutschsprachige Leute für seinen Rap: "Follower aus dem Ausland, die kein Wort Deutsch sprechen, schreiben mir neuerdings: ‚Ich hätte gar nicht gedacht, dass Deutsch so toll klingen kann‘", erzählt Wartke gegenüber der FAZ.

"Barbaras Rhabarberbar" bereits mehr als 1,5 Millionen Aufrufe

Mit „Barbaras Rhabarberbar“ landete Wartke nun also einen weiteren Hit. Der Rap, den er gemeinsam mit YouTuber Marti Fischer (33) aufnahm, hat auf Instagram bereits mehr als eine halbe Million Likes. Auf TikTok sogar eine Million.

Besonders englischsprachige Menschen sind dabei begeistert von Wartkes Dichtkunst. Ein User auf Instagram schreibt: "I don‘t speak German, but damn this was fire (Ich spreche kein Deutsch, aber verdammt, war das gut)".

Ein anderer Nutzer kommentierte: "I don‘t speak a word of German. Why did I watch this? More importantly, why did I enjoy it so much? (Ich spreche kein Wort Deutsch. Warum habe ich mir das angeschaut? Noch wichtiger: Warum hat es mir so gut gefallen?)."

Zungenbrecher fallen auch Bodo Wartke schwer

Und so verbreitete sich die Audiospur von "Barbaras Rhabarberbar" rasant. Es gibt zahlreiche Videos in denen User zu dem Song tanzen oder den Song Lipsyncen (ihre Lippen zu der Audiospur bewegen). Dabei scheint es den Leuten egal zu sein, ob sie den Inhalt des Zungenbrechers verstehen - ganz alleine der Spaß zählt.

Gegenüber "Tag 24" betonte Wartke, wie schwer ihm selbst die Aussprache falle: "Manches ist aber auch sackschwer auszusprechen. Das Gute ist: Man kann das üben. Aber manches muss ich wirklich sehr oft machen, bis ich es fehlerfrei aufsagen kann."

Deswegen seien die Videos, die er auf Social Media veröffentliche, am Ende auch meistens ein "One-Taker". Geschnitten werde da nichts.