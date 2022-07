Wie weiter nach der Abschiedstour? Die wichtigsten Fakten zur Kultband City

City-Sänger Toni Krahl beim Auftakt zur großen Abschiedstour "Die letzte Runde" in Potsdam.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR/thj - Mit Rock-Klassikern wie „Am Fenster“ konnte die Band City nicht nur in der ehemaligen DDR große Erfolge feiern. Nach 50 Jahren auf der Bühne machen die Ostrocker jetzt Schluss. Wir blicken auf ihre Karriere zurück und verraten, wie es mit den Musikern jetzt weitergehen könnte.

Wann wurde die Band City gegründet und wer waren die Gründungsmitglieder?

Die Ostrock-Band City wurde im Jahr 1972 in Berlin-Prenzlauer Berg in Ost-Berlin gegründet. Die Gruppe bestand zunächst aus dem Gitarristen Fritz Puppel und Schlagzeuger Klaus Selmke und wurde später um Ingo Döring (Bass), Frank Pfeiffer (Gesang) und Andreas Pieper (Gesang) erweitert. Ihre erste Single entstand 1975 in der Besetzung Fritz Puppel (Gitarre), Klaus Selmke (Schlagzeug), Georgi Gogow (Bass, Violine), Andreas Pieper (Flöte) und Toni Krahl (Gesang).

Wie sollte die Band City ursprünglich heißen?

Der Bandname City etablierte sich erst mit der Zeit. Zu Beginn trat die Gruppe noch unter dem Namen City Band Berlin auf, später nannte man sich City Rock Band, bevor der Name endgültig auf City verkürzt wurde.

Nach Tod von Klaus Selmke: Wer gehört aktuell zur Band City?

Gründungsmitglied Klaus Selmke starb am 22. Mai 2020 rund einen Monat vor seinem 70. Geburtstag an den Folgen einer Krebserkrankung. Seitdem sind City offiziell nur von zu Viert unterwegs. Aktuell besteht die Band aus den Musikern Fritz Puppel (Gitarre), Toni Krahl (Gesang), Manfred Hennig (Keyboard) und Georgi Gogow (Bass, Geige)

City-Diskografie: Alle Alben im Überblick

In ihrer 50-jährigen Karriere hat die Band City über 15 Millionen Tonträger verkauft. Ihr bisher letztes Album „Die letzte Runde“ schaffte es bis auf Platz 2 der deutschen Charts. Alle Alben von City in der Übersicht:

„Am Fenster“ (1978)

„Der Tätowierte“ (1979)

„Dreamer“ (1980)

„Unter der Haut“ (1983)

„Feuer im Eis“ (1984)

„Casablanca“ (1987)

„Keine Angst“ (1990)

„Rauchzeichen“ (1997)

„Am Fenster 2“ (2002)

„Silberstreif am Horizont“ (2004)

„Yeah! Yeah! Yeah!“ (2007)

„40 Jahre City – Das Konzert“ (2012)

„Für immer jung“ (2012)

„Danke Engel“ (2013)

„Das Blut so laut“ (2017)

„Candlelight-Spektakel – Live in Sachsen” (2019)

“Die letzte Runde” (2022)

Neues Album und große Abschiedstour: Wann ist das letzte Konzert von City?

Mit ihrem neuen Album „Die letzte Runde“ sind City aktuell auf großer Abschiedstour unterwegs und unter anderem auch in Halle (14. Juli), Magdeburg (2. Dezember) und Leipzig (11. Dezember) zu Gast. Weitere Infos zur Tour und Tickets für die Konzerte erhalten Sie hier. Das letzte Konzert von City ist für den 30. Dezember 2022 in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin geplant.

Lesen Sie auch: Konzert in Zörbig - City-Gitarrist spricht mitten im Lied mit einem Fan

Wie geht es mit City nach der Abschiedstour weiter?

Trotz ihres hohen Alters wollen die City-Mitglieder ihre Instrumente auch nach der Abschiedstour offenbar nicht an den Nagel hängen: Ich glaube da für alle sprechen zu können, wir bleiben auch nach dem letzten Konzert weiterhin Musiker. Dafür ist jedem von uns die Musik zu wichtig, aber man braucht nicht unbedingt immer nur die große Bühne“, sagte Sänger Toni Krahl gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Konkrete Pläne sind aktuell jedoch noch nicht bekannt.

Keyboarder Manfred Hennig möchte es nach der Abschiedstour hingegen ruhiger angehen lassen. Er freue sich bereits darauf, mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen, sagte er im Interview mit dem „Berliner Kurier“. Er könnte sich vorstellen, ab und zu Klavierunterricht als Musiklehrer zu geben, möchte sich ansonsten aber seinen Hobbys (Segelfliegen und Motorrad fahren) widmen.