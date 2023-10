Joel C Ryan/Invision via AP/dpa

Baden-Baden - Pünktlich zum Herbst hat der britische Musiker Ed Sheeran seine Platte „Autumn Variations“ herausgebracht und damit in den Offiziellen Deutschen Charts sein fünftes Nummer-eins-Album geschafft. Nach dem Album „-“ (gesprochen „Substract“) ist es die zweite Spitzenplatzierung binnen weniger Monate, wie GfK Entertainment am Freitag in Baden-Baden mitteilte.

Platz zwei der deutschen Album-Charts erreichen die Kastelruther Spatzen mit „Herz und Heimat“. Platz drei geht wiederum an einen britischen Musiker: an Steven Wilson mit „The Harmony Codex“. Beide Alben sind - ebenso wie die Platte von Ed Sheeran - Neueinsteiger in den Charts.

An der Spitze der deutschen Single-Charts stehen zum sechsten Mal hintereinander SIRA, Bausa & badchieff mit „9 bis 9“, wie GfK Entertainment weiterhin ermittelt hat. Ihnen folgen wie gehabt cassö, Raye & D-Block Europe mit „Prada“ auf Platz zwei sowie Ayliva mit „Hässlich“ auf Platz drei.