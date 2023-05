„Erinnert euch an mich wie an den kompletten Tequila“

Mindestens zwei große Festival-Auftritte will sich Grace Jones in den kommenden Monaten selbst zum Geburtstag schenken: Beim Blue Note Jazz Festival in New York und dem Festival „Something in the Water“ in Virginia Beach ist die Musikkünstlerin, die heute 75 Jahre alt wird, fest auf der Bühne eingeplant.

Jones ist Model, Sängerin, Musikerin, Schauspielerin – Gesamtkunstwerk. Sie feierte mit Andy Warhol im berühmten New Yorker „Studio 54“, modelte für die „Vogue“, spielte im James-Bond-Film „Im Angesicht des Todes“ neben Roger Moore die Hauptrolle, brachte Musikalben heraus.

Nebenbei: Mitte der achtziger Jahre gehörte es auch in hippen Jugendklubs in der DDR zum guten Ton, mindestens einen Titel von Grace Jones in der Sonnabend-Disko aufzuspielen. Dieser Musikstil, damals auch vereinfachend als „Black Music“ bezeichnet, galt als cool.

Geboren wurde Jones 1948 als Grace Mendoza in dem kleinen Ort Spanish Town nahe der jamaikanischen Hauptstadt Kingston. Jones studierte Theater in den USA, bekam erste Film- und Fernsehrollen und schließlich auch einen Plattenvertrag. Songs wie „I Need a Man“ oder „Slave to the Rhythm“ wurden zu Hits. Nebenbei modelte sie und wurde von Künstlern wie Andy Warhol und Keith Haring und Star-Fotografen wie Helmut Newton porträtiert.

Diverse Skandale folgten auch bei ihr, als ihr Stern Ende der achtziger Jahre, deren künstlerisches Kind sie war, unübersehbar sank. Eine Größe im Geschäft blieb sie dennoch. Wie man sich einst an sie erinnern solle? „Erinnert euch an mich wie an den kompletten Tequila.“ (dpa/uk)