Es ist wieder soweit: Künstler aus allen Teilen Europas treffen sich zum Gesangs-Wettstreit. Der ESC 2023 findet in Liverpool statt. Normalerweise hätten die Ukrainer als Sieger von 2022 diesen Wettbewerb ausgetragen. Doch aufgrund des russischen Angriffes wird stattdessen in England musiziert.

In Liverpool steigt in diesem Jahr der ESC. Für wen heißt es dann "12 Points go to..."?

Liverpool/DUR/dpa – Europas berühmtester Gesangswettbewerb geht in die nächste Runde. In Liverpool steigt am Samstagabend der ESC 2023. Der ESC steht dieses Jahr unter dem Motto „United by Music“ (Vereint durch Musik).

Warum findet der ESC 2023 in Liverpool in England statt?

Normalerweise hätten die Ukrainer als Sieger von 2022 diesen Wettbewerb ausgetragen. Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat stattdessen Großbritannien als zweitplatzierte Nation des Vorjahres diese Aufgabe übernommen.

Julia Sanina, Graham Norton, Hannah Waddingham und Alesha Dixon sind die Hosts der Shows in Liverpool. Der ukrainische ESC-Moderator Timur Miroshnychenko gehört ebenfalls zum Präsentatoren-Team.

Kein Selenskyj-Grußwort beim ESC 2023

Irritationen gab es im Vorfeld um eine geplante Grußbotschaft des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Der Staatschef wollte sich am Samstag beim ESC-Finale in Liverpool mit einer Videobotschaft an die Zuschauer wenden.

Doch die austragende Europäische Rundfunkunion (EBU) sprach sich dagegen aus. Selenskyj habe „lobenswerte Absichten“, aber sein Wunsch verstoße „bedauerlicherweise“ gegen die Regeln, teilte diese mit.

Eurovision Song Contest 2023: diese Länder sind dabei – diese nicht

37 Länder nehmen in diesem Jahr Teil, davon haben sich 26 für das Finale qualifiziert. Geht es nach den Wettquoten bei den Buchmachern, haben Schweden und Finnland die besten Chancen, am Samstag den ESC zu gewinnen. Für Schwedens Teilnehmerin „Loreen“ wäre es sogar schon der zweite Sieg. Sie gewann den ESC bereits 2012.

Montenegro, Nordmazedonien und Bulgarien verzichten in diesem Jahr. Belarus wurde 2021 von der Europäischen Rundfunkunion als Mitgliedsland suspendiert und darf daher nicht mehr am Wettbewerb teilnehmen. Russland ist aufgrund des Angriffs auf die Ukraine ausgeschlossen.

ESC 2023: So stehen die Chancen für „Lord Of The Lost“ aus Deutschland

Der deutsche ESC-Beitrag sind „Lord Of The Lost“. Nachdem Deutschland in den vergangenen Jahren meist weit abgeschlagen am Tabellenende landete, sehen die Buchmacher Deutschland in diesem Jahr im Mittelfeld.

„Ich glaube, Lord of the Lost werden bessere Chancen haben als unsere Acts der vergangenen Jahre. Ich bin der Meinung, man muss auffallen“, sagt Michael Schulte, der mit Platz 4 im Jahr 2018 das letzte deutsche Top-Ergebnis holte.

Die erfolgreichsten ESC-Platzierungen von Deutschland im Überblick

Deutschland gewann den ESC zwei Mal. 1982 gewann Nicole mit "Ein bisschen Frieden". 2010 siegte Lena Meyer-Landrut mit „Satellite“. Rekordsieger ist Schweden mit sechs Triumphen.

Eurovision Song Contest: So funktioniert der Wettbewerb

Beim ESC singen nacheinander die 26 Künstler für ihr Land, anschließend wird über den Sieger abgestimmt. Das geschieht zum Teil über eine Jury, zum Teil über eine Publikumsabstimmung, jeweils werden bis zu 12 Punkte pro Kandidat vergeben. Erstmals können in diesem Jahr auch Fans abstimmen, deren Länder nicht am ESC teilnehmen. Dafür werde es eine kostenpflichtige Online-Abstimmung geben.

Die Punktevergabe ist der zweite Teil der Show. Nacheinander wird in jedes Land geschaltet. Und dann heißt es „12 points of the German Jury go to...“ Die Punkte der deutschen Jury verkündet dieses Jahr TV-Moderator „Elton“, der die langjährige ESC-Moderatorin Barbara Schöneberger ablöst, die dieses Mal aus Liverpool die Sendungen „ESC - der Countdown“ und „ESC - die Aftershow“ für die ARD moderiert.

Der ESC 2023 im TV – Abschied von Peter Urban

In Deutschland überträgt die ARD den ESC 2023 ab 21 Uhr live aus Liverpool. Letztmalig wird Peter Urban dabei als Kommentator zu hören sein. Mit 75 Jahren verabschiedet sich das ESC-Urgestein von dem Wettbewerb.