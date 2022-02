"Eskimo Callboy" darf nicht beim ESC antreten

Magdeburg/DUR/it - Für den diesjährigen Eurovision Song Contest sind insgesamt 944 Bewerbungen eingegangen, heißt es auf der Webseite des ESC. Darunter befand sich auch die Metal-Rockband "Eskimo Callboy", deren Schlagzeuger David Friedrich als Sieger aus der TV-Show Bachelorette 2017 hervorgegangen ist und auch mit Ex-Bachelorette Maxime Herbold eine Beziehung hatte.

Doch selbst für den Vorentscheid hat es für die Band nicht gereicht. Mit einem schrillen Video zum Song "Pump It" versuchten sie ihr Glück, um beim ESC 2022 für Deutschland anzutreten. Das Video auf Youtube hat bisher über 8 Millionen Aufrufe und war im Dezember sogar auf Platz 31 der Charts. Der Song konnte die Jury allerdings nicht überzeugen. Sie seien nicht radiotauglich genug, wird die Absage begründet, parodiert "Eskimo Callboy" in einem weiteren Video auf Youtube.

Im vergangenen Jahr überraschte jedoch auch die italienische Rockband "Måneskin" mit einem Sieg. Deutschland hält sich bei der Vielfalt eher zurück und schickt auch in diesem Jahr nur Musiker aus der Pop-Szene in den Wettbewerb. Laut einiger Fans sei es nun an der Zeit, dass auch Bands abseits des Mainstreams teilnehmen können und mehr Diversität geschaffen wird. Italien zeige mit "Måneskin" bereits, dass der ESC nicht nur mit Pop, sondern auch mit Rock gewonnen werden kann.

Die Metal-Fans wollen nicht aufgeben und haben eine Petition unter dem Titel "Bringt Eskimo Callboy zum Eurovision Song Contest" gestartet. Damit soll erreicht werden, dass die Musiker trotz Absage eine Wildcard bekommen und nachrücken können. Bereits über 85.000 Unterschriften konnten gesammelt werden.

Die Erfolgsaussichten sind allerdings eher gering. Die sechs Kandidaten für den Vorentscheid "Germany 12 Points" stehen fest und bereits am 4. März wird entschieden, wer von ihnen Deutschland beim ESC vertreten wird.

Einige User regen sich über die Absage auf und üben Kritik an der Auswahl der Teilnehmer. So schreibt ein Twitter-Nutzer: "Germany 0 Points. Da hätte man mit 'Pump it' mutig sein können, dafür gibts wieder nur Mainstream Schrott und am Ende einen letzten Platz."

Germany 0 Points. Da hätte man mit Pump it mutig sein können, dafür gibts wieder nur Mainstream Schrott und am Ende einen letzten Platz 🤬 #EC4ESC https://t.co/yV96RgsoEk — Andy (@AndyB1900) February 10, 2022

"Eskimo Callboy" nimmt die Absage aber gelassen. Sie wären zwar gerne als Deutschlands Vertreter zum ESC nach Turin gereist, aber gratulieren den Kandidaten, die es in den Vorentscheid geschafft haben.

Ebenfalls wünschen sie demjenigen, der am Ende Deutschland beim ESC 2022 vertreten wird, viel Glück.