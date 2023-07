1996 wurde Tupac Shakur im Alter von 25 Jahren in Las Vegas auf offener Straße erschossen. Immer noch ungeklärt sind die Umstände. Doch nun kommt Bewegung in den Mordfall.

Las Vegas - Auch fast 30 Jahre nach dem bislang unaufgeklärten Mord an dem US-Rapper Tupac Shakur 1996 dauern die Ermittlungen an. In der Stadt Henderson im US-Bundesstaat Nevada habe es in dieser Woche in diesem Fall eine Durchsuchung gegeben, teilte die Polizei in Las Vegas mit. Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt.

Shakur („All Eyez on Me“) gehörte zu den erfolgreichsten Rap-Künstlern der 90er Jahre. 1996 wurde er im Alter von 25 Jahren in Las Vegas auf offener Straße unter bislang ungeklärten Umständen erschossen. Damals gab es Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Rappern der Ost- und Westküste.