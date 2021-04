Album-Charts Giovanni Zarrella nach 19 Jahren wieder Nummer eins

Einst mit der Casting-Band Bro'Sis, jetzt solo: Mit seinem neuen Album "Ciao!" hat der Sänger Giovanni Zarrella auf Anhieb den Spitzenplatz der deutschen Album-Charts eingenommen. 19 Jahre nach der Spitzenplatzierung mit Bro'Sis ("Never Forget (Where You Come From)") führt der 43-Jährige die Auswertung erstmals als Solo-Interpret an, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte.