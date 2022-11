Ausverkauft: So erhalten Sie jetzt noch Tickets für die Kaisermania 2023

Roland Kaiser kommt 2023 wieder ans Elbufer in Dresden. Bereits zum Vorverkaufsstart waren die Tickets der "Kaiermania" heiß begehrt. Wie sie jetzt noch an Karten kommen können und alle wichtigen Infos lesen Sie hier.

Im Rahmen der "Kaisermania 2023" gibt Schlagersänger Roland Kaiser 2023 vier Konzerte in Dresden.

Dresden/DUR/thj – Roland Kaiser feiert im nächsten Jahr seinen 71. Geburtstag und denkt dennoch nicht ans Aufhören. 2023 kehrt der Schlagersänger erneut für mehrere Konzerte nach Dresden zurück. Was Sie über die Kaisermania 2023 wissen müssen und wo es jetzt noch Tickets gibt.

Kaisermania 2023: Tickets und Karten für Roland Kaiser im Vorverkauf kaufen

Der Vorverkauf für die Kaisermania 2023 in Dresden startete am Freitag, 18. November 2022, ab 10 Uhr bei eventim.de. Der Ansturm der Fans war jedoch so groß, dass die Tickets bereits kurz danach vergriffen waren.

Reguläre Karten waren für knapp 95 Euro erhältlich, für ein VIP-Ticket wurden rund 155 Euro fällig. Die Eintrittskarten sollen laut Eventim jedoch erst im April 2023 versandt werden.

Keine Tickets im Vorverkauf erhalten? Karten für Roland Kaiser in Dresden kaufen

Wer im Vorverkauf leer ausgegangen ist, hat möglicherweise dennoch eine Chance, an ein Ticket für Roland Kaiser in Dresden zu kommen. Über die Ticketbörse fansale.de haben Ticketkäufer die Möglichkeit, nicht benötigte Karten zurückzugeben. Ab dem 1. Mai 2023 gehen diese dann erneut in den Verkauf.

Lesen Sie auch: Schlager-Stars hautnah - Diese Konzerte finden 2022 und 2023 statt

Roland Kaiser: Termine der Kaisermania-2023-Konzerte in Dresden im Überblick

Die Kaisermania 2023 findet wie üblich im Rahmen der Filmnächte am Elbufer in Dresden statt. Nachdem Roland Kaiser im Rahmen seines 70. Geburtstags in diesem Jahr gleich sechs Konzerte gab, sind 2023 vier Auftritte geplant. Die aktuellen Konzerttermine im Überblick:

Freitag, 28.07.2023 – Einlass 18 Uhr, Beginn 20 Uhr

Samstag, 29.07.2023 – Einlass 18 Uhr, Beginn 20 Uhr

Freitag, 04.08.2023 – Einlass 18 Uhr, Beginn 20.15 Uhr

Samstag, 05.08.2023 – Einlass 18 Uhr, Beginn 20.15 Uhr

Im TV und Live-Stream: Wird Roland-Kaiser-Konzert in Dresden im Fernsehen übertragen?

Falls Sie bei der Kaisermania 2023 nicht live dabei sein können, haben Sie die Möglichkeit, sich Roland Kaiser nach Hause zu holen. Der MDR überträgt das Abschlusskonzert der Kaisermania am Samstag, den 5. August 2023, live im Fernsehen und vermutlich auch im Live-Stream.