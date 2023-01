Wenn der Moderator singt Jan Böhmermann und sein Orchester begeistern beim "politischen Liederabend" in Leipzig - inklusive Überraschungsgast

TV-Moderator Jan Böhmermann und sein Rundfunk Tanzorchester Ehrenfeld waren am Montagabend zu Gast in Leipzig. Knapp 7.000 Fans erlebten jede Menge Musik, Spitzen gegen Sachsens Ministerpräsidenten und einen Überraschungsgast. Nur an eines konnte sich Böhmermann bei seinem Auftritt partout nicht gewöhnen.