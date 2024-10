Die amerikanische Band Linkin Park steht schon zum sechsten Mal in Folge auf dem ersten Platz der Single-Charts. In den Albumcharts baut Altrocker Peter Maffay seine Position als Rekordhalter aus.

In Sachen Top-Alben unangefochtener Star in Deutschland: der Musiker Peter Maffay. (Archivbild)

Baden-Baden - Peter Maffay (75) ist auch mit dem Mitschnitt „We Love Rock 'n' Roll (Leipzig-Live-2024)“ an die Spitze gestürmt. „Peter Maffay ist und bleibt der ewige Rekordhalter in den Offiziellen Deutschen Album-Charts, ermittelt von GfK Entertainment“, teilen die Chartsermittler in Baden-Baden mit. „Der Rockstar landet seine mittlerweile 21. Nummer-eins-Platte und schraubt den Bestwert weiter nach oben.“ Außerdem platziere er sich zum 313. Mal in den Top 10, was ebenfalls unerreicht sei.

Die Vorwochen-Eins - Coldplay mit dem Album „Moon Music“ - fällt derweil auf Platz vier. Dazwischen sind neu platziert: auf der Zwei „Pass auf mein Herz auf“ des Rappers Montez und auf dem dritten Platz „The BBC Collection“, ein umfangreiches Set mit Radiokonzerten und Sessions des 1995 gestorbenen Gitarrenstars Rory Gallagher. Trendsetterin Charli XCX steigt mit „Brat“ von Rang 76 auf die Fünf, The Offspring können ihr neues Album „Supercharged“ an sechster Stelle unterbringen.

In den Single-Charts toppen Linkin Park bereits zum sechsten Mal in Folge die Liste mit dem Hit „The Emptiness Machine“. Auf Platz zwei hält sich Shirin David mit dem Sommerhit „Bauch Beine Po“. Von der Vier zurück auf die Drei klettert der nach dem französischen Fußballspieler benannte Rapper Lacazette mit „LID“.

Höchste Neueinsteiger sind auf Platz vier Santos & Sido mit dem Lied „Geschlossene Augen“. Position fünf geht an den Song „Playboybunnies“ von Jazeek, Macloud, Luciano und Miksu, der in der Woche davor auf Rang drei eingestiegen war.