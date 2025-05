Baden-Baden - Top-Neueinsteiger Sleep Token verdrängen mit ihrem neuen Album „Even In Arcadia“ in dieser Woche die britische Rockband Pink Floyd von Platz eins der deutschen Album-Charts. Mit ihrer Neuauflage des Klassikers „Pink Floyd At Pompeii – MCMLXXII“ von 1972 schafften sie es vorige Woche auf Platz eins - in dieser Woche müssen sich Pink Floyd mit Platz vier begnügen, wie GfK Entertainment in Baden-Baden mitteilte.

Rapper Pashanim bleibt in dieser Woche mit „Grünewürfelflow“ auf der Zwei. Dahinter folgen - ebenfalls neu eingestiegen - die Future Pop-Band VNV Nation mit „Construct“ auf Platz drei, Popstar The Weeknd beschließt mit seiner Platte „Hurry Up Tomorrow“ die Top-Five-Liste der deutschen Album-Charts.

Rapper Pashanim & Ceren bleiben auf der Zwei

In den deutschen Single-Charts verteidigt Rapper Pashanim seinen Spitzenplatz und landet wieder ganz vorn. Zusammen mit Ceren steht er mit dem Song „Shabab(e)s im VIP“ auf Platz eins. Es folgt - ebenfalls wie in der Woche zuvor - der aus Aachen stammende Rapper Jazeek mit „Akon“ auf der Zwei.

Dahinter rangieren Alex Warren mit „Ordinary“ auf Platz drei, gefolgt von Zartmann („Tau mich auf“), der in dieser Woche von Platz drei auf die Vier fällt. Und schließlich WizTheMc x bees & honey mit „Show Me Love“ weiterhin auf der Fünf.