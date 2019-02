Die Kelly Family plant zu ihrer im November beginnenden Arena-Tournee „25 Years Over The Hump“ 21 Zusatzkonzerte – eines davon in Magdeburg. Archivfoto: Herbert Pfarrhofer/APA/dpa

Magdeburg l Die Kelly Family plant zu ihrer im November beginnenden Arena-Tournee „25 Years Over The Hump“ 21 Zusatzkonzerte – eines davon in Magdeburg. Wie Veranstalter Semmel Concerts am Dienstag mitteilte, sind die singenden Geschwister am 22. Februar 2020 in der Getec-Arena zu Gast. Das Konzert am 28. November ist bereits ausverkauft. Die Kellys widmen die Tour dem Album „Over The Hump“, das vor 25 Jahren auf den Markt kam. Angekündigt sind im ersten Teil der Show die Songs in der Reihenfolge der Original-Tracklist. Die Karten sind ab Freitag im biber-Ticketshop erhältlich.

